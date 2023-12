Teilen: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA ging in der Woche zum 9. Dezember um 19.000 zurück und erreichte damit den niedrigsten Stand seit acht Wochen. - Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stieg in der Woche zum 2. Dezember auf 1,876 Millionen und lag damit unter dem Marktkonsens von 1,887 Millionen. ...

