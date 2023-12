(shareribs.com) Frankfurt / New York 14.12.2023 - Technologiewerte haben am Donnerstag zugelegt. Im deutschen Handel konnten unter anderem SMA Solar kräftig steigen. In New York ging es für Rivian und Tesla nach oben. Der DAX schloss am Donnerstag etwas leichter bei 16.752 Punkten. Kursverluste gab es bei Münchner Rück, Hannover Rück und Commerzbank. Aufwärts ging es für Siemens Energy, Zalando und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...