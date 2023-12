Campari steht vor der größten übernahme der Firmengeschichte - Courvoisier mit Beam Suntory für bis zu 1,32 Mrd USD Vivendi, das über seine eigene Trennung nachdenkt, wägt Optionen für seinen 24%igen Anteil an Telecom Italia ab Allgeier will Umsatz und operativen Gewinn im nächsten Jahr steigern. Gesenkte Jahresprognose für 2023 bestätigt D6H Datagroup übernimmt Conplus Gruppe und verstärkt sich im KMU-Bereich DBAN Deutsche Beteiligungs AG will nach übernahme von ELF Capital Expertise für Eigen- und Fremdkapital bündeln (BöZ) FRE Fresenius stampft Digitaltochter Curalie ein (manmag) HYQ Hypoport schärft Marktsegmente des Konzerns nach STM Stabilus SE bestätigt vorläufige Zahlen für GJ2023 und gibt Dividendenvorschlag von 1,75 Euro bekannt SY1 ...

