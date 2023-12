Am 10. Dezember hatten wir getitelt: "CompuGroup Medical: Analysten bullish - Der Aktienkurs sinkt immer tiefer!" Im Text hatten wir unter anderem geschrieben: "Nachdem es im November danach aussah, als würde der Wiederaufstieg gelingen, fiel die Aktie im kurzfristig bullishen Börsenumfeld am Donnerstag auf ein neues Jahrestief bei 32,88 Euro zurück und das hat wahrscheinlich von den Anlegern so niemand erwartet. Wer bis jetzt an der Seitenlinie ...

