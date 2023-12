Bruno Cavalier (ODDO BHF): 24 Dinge, die Sie wissen sollten, bevor 2024 beginnt

13.12.2023 -

WESENTLICHE PUNKTE:

Mit Ausnahme der USA wurden die Wirtschaftsaussichten überall nach unten korrigiert

Steigende Zinssätze setzen die öffentlichen Finanzen unter Druck

Der Welthandel ist vor dem Hintergrund zahlreicher geopolitischer Spannungen fragmentiert

Eine mögliche Wiederwahl von Donald Trump würde den Protektionismus noch verstärken

Positiv ist, dass die Desinflation anhält und den Weg für eine Lockerung der Geldpolitik ebnet

Anfang 2023 gab es zwei denkbare wirtschaftliche Szenarien: weiche Landung (soft landing) oder Rezession. Bislang tendiert die Wirtschaft in die erste Richtung. Bemerkenswert ist auch, dass die Disinflation weiter an Fahrt aufnimmt und alle Preiskategorien erfasst. Kurz gesagt brauchte es keinen rasanten Anstieg der Arbeitslosenzahlen, um die Inflation einzudämmen. Zum Jahresende ist das Inflationsziel der Zentralbanken in den USA und im Euroraum in Sicht. Die Phase der geldpolitischen Straffung im Eiltempo, die wir seit zwei Jahren erleben, ist vorbei (siehe Grafik). Der nächste Schritt dürfte in Richtung Lockerung gehen - und er dürfte nicht allzu lang auf sich warten lassen.

Im Folgenden aufgelistet sind 24 Dinge, die das Jahr 2023 geprägt haben und zweifellos auch den Ausblick für 2024 bestimmen. Viele Risiken, sowohl wirtschaftliche als auch nicht-wirtschaftliche (Wahlen in den USA, geopolitische Spannungen, Protektionismus, Klimawandel), werden die Weltwirtschaft vor neue Härtetests stellen.