München (www.anleihencheck.de) - Auf ihrer Dezember-Sitzung hat die EZB - anders als die FED - die Tür für Leitzinssenkungen nicht aufgemacht, so die Experten von EYB & WALLWITZ.Der Zinsgipfel sei zwar erreicht, auch weil die Prognosen für Konjunktur und Inflation weiter gesenkt worden seien. Mit dem Verweis auf einen nach wie vor zu hohen Lohnkostendruck sowie die Notwendigkeit von anhaltend straffen Finanzierungskonditionen am Markt habe sie aber gleichzeitig deutliche Zeichen gegen rasche und umfangreiche Zinssenkungen gesetzt. Schwache Konjunkturdaten dürften diese Entschlossenheit in den kommenden Monaten allerdings einem Test unterziehen, meine Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei EYB & WALLWITZ. ...

