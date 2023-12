Bei der Münchener Rück-Aktie (WKN: 843002) geht es dieser Tage hoch her. Am Donnerstag prallte das Papier der weltgrößten Rückversicherungsgesellschaft noch an der 400 €-Marke ab und stürzte im Anschluss über -5% in die Tiefe. Am Freitagmorgen sieht die Welt schon wieder besser aus. Was steckt hinter den starken Kursschwankungen des DAX-Schwergewichts? Münchener Rück vorgestellt Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (kurz Münchner Rück) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...