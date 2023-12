Münchener Rück hebt Gewinnprognose für 2024 auf 5 Milliarden Euro an

Werbung







Die weltweit führende deutsche Rückversicherungs-Gesellschaft aus München peilt für das kommende Jahr 2024 einen Nettogewinn in Höhe von 5 Milliarden Euro an. Die Aktie reagierte am Freitagmorgen positiv auf die Mitteilung.



Für dieses Jahr wird ein Nettogewinn von 4,5 Milliarden Euro erwartet, somit erwartet der Konzern ein Gewinnzuwachs im kommenden Jahr um mehr als 10 %. Der in Aussicht gestellte Umsatz hingegen soll nur noch leicht steigen - dafür aber die Profitabilität. Laut Mitteilung möchte das Unternehmen dank Zuwächsen in allen Geschäftsbereichen mehr profitables Wachstum generieren, auch bedingt durch das günstige Marktumfeld. Daneben soll ebenso die Rendite aus den eigenen Kapitalanlagen steigen. Bei einer Rückversicherung handelt es sich um ein Unternehmen, welches die Risiken für Erstversicherer wie Allianz oder AXA übernimmt. Sie ist somit, umgangssprachlich gesprochen, die Versicherung der Versicherungen. Dementsprechend stehen Rückversicherungen im engen Kontakt zu den Erstversicherern und spielen auch bei Preisverhandlungen eine wichtige Rolle.









