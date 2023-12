Baden-Baden - Die Rolling Stones stehen mit "Hackney Diamonds" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Ben Zucker steigt mit "Heute nicht" auf Platz zwei ein. Peter Gabriel ("I/O") komplettiert die Führungsriege. Unter "Strange/Strange Too" haben Depeche Mode ihre von Anton Corbijn produzierten Musikvideos neu aufgelegt. Die Zusammenstellung findet auf Position sechs den Weg ins Ranking.



In den Single-Charts führt erneut Mariah Carey ("All I Want For Christmas Is You") die mehr als 50 Weihnachtssongs an. Wham ("Last Christmas"), Shakin' Stevens ("Merry Christmas Everyone") und Chris Rea ("Driving Home For Christmas") folgen dahinter. Jaques Raupé und Felix Harrer kommen mit "3 Haselnüsse", in dem sie die Titelmelodie von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" mit Techno-Beats zusammenbringen, als höchste Neueinsteiger auf Position 27 unter. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt.



Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

