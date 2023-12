EQS-News: Semodu AG / Schlagwort(e): Immobilien/Vertrag

SEMODU AG - Tochtergesellschaft SEMWB101 GmbH erteilt Baustart in Heilbronn Neckarbogen



15.12.2023 / 15:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die SEMWB101 GmbH wird ab sofort den Tiefbau in ihrem Projekt am Neckarbogen starten. Mit den Arbeiten wurde ein regional tätiges Unternehmen beauftragt. Die Arbeiten sollen abhängig von der witterung bereits noch in diesem Jahr beginnen.



In zentraler Lage auf dem ehemaligen Bundesgartenschaugelände entsteht das Wohngebiet Neckarbogen. Dort wird ein architektonisch herausragendes Wohngebäude mit 14 hochwertigen Wohnungen und zwei kleinen Gewerbeflächen im EG realisiert. Wittfoht Architekten aus Stuttgart waren für den Entwurf verantwortlich.



Heilbronn, als zweitgrößte Stadt der europäischen Metropolregion Stuttgart ist eine der bedeutendsten Wirtschaftsstandorte Baden-Württembergs und entwickelt sich aktuell zu einem weltweit führenden Forschungs- und Entwicklungsstandort für KI. Dementsprechend hoch ist die Kaufkraft in der stark wachsenden Stadt.



Der ökologische Charakter des Gebäudes spiegelt sich in der CO2-neutralen Energiegewinnung über Luftwärmepumpen und PV-Anlagen sowie der extensiven Begrünung wider. Der Innenraum begeistert durch die Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien.



Unmittelbar nach Jahreswechsel erfolgt dann auch der Vertriebsstart. Im Fokus steht dabei der Globalverkauf des Projektes an Investoren aus dem Kreis nationaler und internationaler Familiy-Offices. Für den Vertrieb zeichnet in der Gruppe Prof. Dr. Ronald Münzer verantwortlich.



15.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com