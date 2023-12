Die Aktie der Deutschen Telekom kann sich am Freitag nicht vom kräftigen Rücksetzer des Vortages erholen. Berichte über einen möglichen Anteilsverkauf des Bundes zur Finanzierung von Investitionen bei der Deutschen Bahn hatten belastet. Die UBS ist nun in einer aktuellen Studie auf diese Situation eingegangen.Mit den drohenden Verkäufen des Bunds wäre ein gewisser technischer Aktienüberhang verbunden, so Analyst Polo Tang. Fundamental sei die Aktie der Deutschen Telekom aber weiter attraktiv. Er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...