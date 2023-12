Munich Re hat heute die Prognose für das Jahr 2024 vorgelegt. Man erwarte dank einer anhaltend guten operativen Performance in allen Geschäftssegmenten einen Gewinn von 5 Milliarden Euro für das kommende Jahr, so der DAX-notierte Rück- und Versicherungskonzern am Freitag. Den Versicherungsumsatz erwartet man im kommenden Jahr bei 59 Milliarden Euro. ...

