Im frühen Handel sinkt der bekannteste Wall-Street-Index um 0,14 Prozent auf 37 197,33 Zähler, was im Wochenverlauf ein Plus von 2,6 von Prozent bedeuten würde.New York - Der Rekordlauf des Dow Jones Industrial ist am Freitag ist Stocken geraten. Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, dämpfte im Fernsehen die Erwartungen, dass die US-Notenbank im kommenden Jahr ihre Leitzinsen deutlich reduzieren wird. Von den Konjunkturdaten gingen ausserdem gemischte Signale aus, was die Hoffnung auf Zinssenkungen angeht. Im frühen Handel sank der…

Den vollständigen Artikel lesen ...