FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel von 38 auf 48 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Ingo Wermann hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Prognosen für den US-Chipkonzern an. Positiv wertete er den verstärkten Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI). Allerdings träfen die neuen Prozessoren für Notebooks und Server auf sehr starke Konkurrenz etwa von AMD und Nvidia. Intel sollte jedoch in den kommenden Jahren von einer deutlichen Erholung des PC-Marktes profitieren./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2023 / 12:12 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2023 / 12:19 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US4581401001

