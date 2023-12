EQS-Ad-hoc: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

HomeToGo erwirbt Mehrheitsbeteiligung an KMW Reisen GmbH und Super Urlaub GmbH



16.12.2023 / 05:32 CET/CEST

HomeToGo erwirbt Mehrheitsbeteiligung an KMW Reisen GmbH und Super Urlaub GmbH Luxemburg, 16. Dezember 2023 - Die HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) gibt bekannt, dass eine Tochtergesellschaft des Unternehmens heute Verträge zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an zwei führenden Anbietern für Themenreisen und Hotels für Kurzreisen im DACH-Markt, der KMW Reisen GmbH und der Super Urlaub GmbH, unterzeichnet hat. Als Ergebnis dieser Transaktion wird HomeToGo eine 51-prozentige Mehrheitsbeteiligung an dem kombinierten Unternehmen halten. Das kombinierte Unternehmen wird Marken wie kurz-mal-weg.de, kurzurlaub.de und kurzurlaub.at umfassen, welche Themenreisen und Hotels für Kurzreisen mit Fokus auf Urlaubszielen in Deutschland sowie dem benachbarten Ausland anbieten und damit das bestehende Angebot von HomeToGo ergänzen. HomeToGo leistet eine Zahlung von rund €31 Mio., wovon rund €6 Mio. mit Aktien der Klasse A der HomeToGo SE (finanziert durch bestehende eigene Aktien) bezahlt werden. Der Kaufpreis unterliegt einem marktüblichen Anpassungsmechanismus. Der Vollzug dieser Transaktion wird voraussichtlich Anfang Januar 2024 mit Vollkonsolidierung durch die HomeToGo SE ab dem 1. Januar 2024 erfolgen. Für das Kalenderjahr 2023 wird erwartet, dass die erworbenen Unternehmen einen untestierten Pro-forma-Umsatz von rund €30 Mio. nach HGB und eine untestierte Pro-forma-bereinigte EBITDA-Marge (definiert als Pro-forma-Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Adjustierungen dividiert durch den Pro-forma-Umsatz) von mehr als 25% erzielen.

