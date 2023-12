W. P. Carey (WKN: A1J5SB) hat viele Investoren im Jahr 2023 überrascht. Der Grund ist allerdings kein positiver: Das Management kündigte an, die Dividende kürzen zu wollen. Anlass hierfür ist eine Restrukturierung des eigenen Portfolios, bei dem sich das Management insbesondere von den Office-Immobilien trennen wollte und auch bereits hat. Nun wissen wir jedenfalls: W. P. Carey wird die Dividende wirklich kürzen. Das Management kündigte bereits am 7. Dezember dieses Jahres an, für das vierte Quartal ...

