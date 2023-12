Augsburg - Am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga haben sich der FC Augsburg und Borussia Dortmund 1:1 unentschieden getrennt. Die Gastgeber erwischten den besseren Start: In der 23. Minute traf Ermedin Demirovic für den FCA. Nur wenig später glich der BVB in der 35. Minute durch Donyell Malen jedoch aus.



Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte hatten die Gäste aus Dortmund ein Stück weit mehr vom Spiel, Augsburg hielt ambitioniert dagegen und verteidigte kompakt. Nach dem Wiederanpfiff spielten die Hausherren mutig auf und kamen einem zweiten Treffer gleich dreimal nahe, scheiterten jedoch zum Teil an einer starken Performance von Dortmunds Schlussmann. Anschließend entwickelte sich eine spannende Partie mit vielen Chancen auf beiden Seiten. In der Nachspielzeit warfen die Spieler des BVB noch mal alles nach vorne, konnten den entscheidenden Treffer jedoch nicht erzwingen.



Die weiteren Begegnungen des Nachmittags: Bochum - Union 3:0, Mainz - Heidenheim 0:1, Darmstadt - Wolfsburg 0:1.

