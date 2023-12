Leipzig - In der Abendpartie des 15. Spieltags der Bundesliga hat RB Leipzig die TSG Hoffenheim mit 3:1 besiegt. Die Sachsen ließen den Ball von Beginn an zirkulieren und wirkten trotz des Champions-League-Spiels unter der Woche frisch und lauffreudig.



Hoffenheim verteidigte kompakt und versuchte, die Räume für die Gastgeber eng zu halten. In der 34. Minute brachte Leipzigs Verteidiger Lukas Klostermann sein Team nach einer Ecke in Führung. Hoffenheims Schlussmann Oliver Baumann parierte danach zwei Bälle und hielt seine Mannschaft dadurch im Spiel. Obwohl die Sachsen nach ihrem Führungstreffer nicht locker ließen, gelang Hoffenheims Ozan Kabak in der 42. Minute der Ausgleich per Kopf nach einem Freistoß.



Leipzigs Torwart Janis Blaswich hatte sich zuvor entschieden, die Grundlinie zu verlassen und deswegen keine Chance gehabt, den Treffer zu verhindern. Auch nach dem Wiederanpfiff wirkten die Hausherren dynamischer, die Gäste aus Hoffenheim standen häufig tief in der eigenen Hälfte und lauerten auf Konter. In der 70. Minute traf Leipzigs Emil Forsberg sehenswert und brachte sein Team erneut in Führung. Kurz darauf erhöhte Mohamed Simakan in der 74. Minute für die Sachsen und setzte damit den Schlusspunkt in einer unterhaltsamen Begegnung.

