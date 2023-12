Kiel - In der Abendpartie des 17. Spieltags der 2. Bundesliga hat Holstein Kiel mit 3:0 gegen Hannover 96 gewonnen. Die Gäste erwischten den besseren Start, schienen aber durch die Protestaktionen der Fans aus dem Tritt gekommen.



Dann war es ein Doppelschlag der Kieler durch Timo Becker (26. Minute) und Fiete Arp (27. Minute) der 96 vollständig ins Straucheln brachte. Kurz vor der Halbzeitpause war es dann erneut Arp (45. Minute), der die Führung der Hausherren weiter ausbaute. Auch in der zweiten Hälfte schafften es die Niedersachsen nicht, Ruhe ins Spiel zu bringen. In der 66. Minute musste Max Christiansen nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz.



Die Hausherren drehten in Überzahl noch einmal auf, schafften es jedoch nicht, einen weiteren Treffer zu erzielen. Kiel kletter vorübergehend auf Platz eins der Tabelle, St. Pauli hat morgen jedoch noch die Möglichkeit, die Führung wieder an sich zu reißen.

