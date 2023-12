DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Nachhaltigkeit an der Börse: Drei Branchen im Fokus - SAP, De.mem uind Vestas als Stellvertreter

Frankfurt (pta/17.12.2023/09:00) - Egal ob es um die Gesellschaft, die Politik und die Wirtschaft geht: Der immer weiter voranschreitende Klimawandel fordert in vielen Bereichen ein Umdenken. Ein solches ist auch an den Finanzmärkten zu erkennen - und zwar rund um die Nachhaltigkeit. Laut einer Umfrage von JPMorgan aus dem vergangenen Jahr investieren bereits drei Viertel der deutschen Anlegerinnen und Anleger nachhaltig. 21% der Befragten gaben dabei an, dass bereits ein großer Teil der eigenen Investments nachhaltig sind.

Rund um die Nachhaltigkeit an der Börse hat auch eine Studie von Global Market Insights eindrucksvolle Zahlen geliefert. Demnach betrug der Wert des nachhaltigen Finanzmarktes im Jahr 2022 insgesamt 4,2 Billionen US-Dollar. Zwischen 2023 und 2032 erwarten die Studienautoren ein jährliches Wachstum von 22,4%. Von diesem könnten einige Unternehmen in unterschiedlichen Branchen profitieren.

SAP (ISIN: DE0007164600) - Tempo bei den Klimazielen

Nachhaltigkeit geht weit über den Klimaschutz hinaus. Das zeigt mit SAP ein deutsches Unternehmen. Das Softwarehaus aus Walldorf besitzt das beste Nachhaltigkeitsranking, welches im DAX vertreten ist. Laut MSCI und Morningstar kommt SAP bei seinen Klimazielen auf einen Spitzenwert von 1,5 Grad. Das Unternehmen hat sich bis 2030 zu einer Klimaneutralität verpflichtet. Damit wurde das Tempo deutlich erhöht. Zuvor war dieser Schritt noch bis 2050 geplant gewesen.

An der Börse hat sich SAP im Jahr 2023 von einem Rekordtief erholt. Aktuell liegt der Kurswert sogar nahe am Rekordwert von 142,50 Euro. Die Baader Bank gab eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 140 Euro ab.

De.mem (ISIN: AU000000DEM4) - Nachhaltigkeit auf dem Wassermarkt

Auf dem Wassermarkt ist Nachhaltigkeit besonders wichtig, das macht die zunehmende Wasserknappheit deutlich. De.mem hat eine Reihe von Technologien geschaffen, welche dabei helfen können, einen nachhaltigeren Umgang mit Wasser zu ermöglichen. Das Abwasser- und Wasseraufbereitungsunternehmen mit Hauptsitz in Australien produziert Hohlfasermembranen in der firmeneigenen Produktionsstätte in Singapur. Die Lösungen kommen in vielen Bereichen der Abwasser- und Wasseraufbereitung zum Einsatz.

"Unsere Hohlfasermembranen können mit nur rund 2 bar Wasserdruck betrieben werden und so für bestimmte Anwendungen Membranen ersetzen, die nur mit deutlich höherem Druck funktionieren", erklärt der deutsche Firmenchef Andreas Kroell. Derzeit bemüht sich De.mem um eine Zulassung einer neuartigen, durch Graphenoxid veredelten Hohlfasermembran für die Aufbereitung von Trinkwasser auf dem US-amerikanischen Markt. In Deutschland ist das Unternehmen mit der Tochter De.mem-Geutec präsent.

Kürzlich vermeldete De.mem neue Vertragsabschlüsse, darunter ein Projekt mit einem Industriekunden in Australien im Wert von 660 TUSD. Das sorgt für eine starke Umsatzpipeline bis weit in das Jahr 2024 hinein.

Die Aktie ist an der Australian Security Exchange (ASX) gelistet und kann auch an deutschen Börsen gehandelt werden.

Vestas Wind Systems (ISIN: DK0061539921) - Nachhaltigkeits-Vorreiter mit großen Zielen

Das dänische Unternehmen gilt schon seit einigen Jahren als absoluter Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Das liegt auf der einen Seite daran, dass die Windkraftfirma eine ökologische Umweltaktie darstellt - aber bei Weitem nicht nur. Vestas Wind hat vier zentrale Nachhaltigkeitsziele, welche intensiv verfolgt werden. Die beiden größten Ziele stellen das Erreichen der Klimaneutralität bis 2030 und die Produktion von abfallfreien Windturbinen bis 2040 dar.

Von MSCI und Morningstar erhielt Vestas die Nachhaltigkeitsbewertung AAA bei 1,4 Grad. Die Aktie zeigte sich zuletzt volatil. Auf Sicht von einem Jahr lag die Volatilität über 50. Aktuell liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten laut MarketScreener knapp 15% über dem Kurs.

Passender Nachhaltigkeits-ETF: MSCI World Socially Responsible (ISIN: LU0629459743) Top-Holdings: Microsoft (ISIN: US5949181045), Nvidia (ISIN: US67066G1040), Tesla (ISIN: US88160R1014), Novo-Nordisk (ISIN: DK0062498333) und Home Depot (ISIN: US4370761029)

Erträge und Nachhaltigkeit sollen Zusammenspiel bilden Die Nachhaltigkeit spielt bei Anlegerinnen und Anlegern eine immer größere Rolle. Zu diesem Schluss kommen fast alle Studien und Umfragen. "Diese Ergebnisse zeigen sehr deutlich, dass immer mehr Deutsche mit ihrem Geld nicht nur ertragsseitig gut abschneiden, sondern auch etwas Gutes bewirken wollen", sagt Holger Schröm, Executive Director bei J.P. Morgan Asset Management.

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

