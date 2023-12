Die Ampel will sich Geld für ihre Projekte von Unternehmen holen und plant eine Milliarden-Abgabe auf Plastik. Der Kampf gegen den Kunststoff bringt Hersteller alternativer Materialen und Pfandautomaten-Hersteller wieder in den Fokus.Das Jahr 2024 bringt neue Steuern und Abgaben aber auch Chancen für innovative Firmen. Neu: Die Bundesregierung plant, die jährliche Plastikabgabe von 1,4 Milliarden Euro, die sie an die EU zahlt, von Unternehmen einfordern, die Plastik in Umlauf bringen.Auch das Reycling ...

