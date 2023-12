Leverkusen - Am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat sich Bayer Leverkusen mit 3:0 klar gegen Eintracht Frankfurt durchgesetzt. Bayers Top-Torjäger Victor Boniface nutzte in der 14. Minute direkt die erste Chance, um die Hausherren in Führung zu bringen.



Im Anschluss gestaltete sich die erste Halbzeit allerdings offensiv eher zurückhaltend. Nach dem Seitenwechsel drehten die Leverkusener auf und sorgten binnen sechs Minuten für die Vorentscheidung: In der 51. Minute nutzte Jeremie Frimpong einen Abstauber aus, in der 57. Minute erhöhte Florian Wirtz mit einem sehenswerten Schlenzer auf 3:0. Von Frankfurt kam in der zweiten Halbzeit insgesamt zu wenig. Durch den Sieg untermauert Leverkusen die Tabellenführung, was für die Werkself besonders wichtig ist, da am Sonntagabend mit Bayern München und dem VfB Stuttgart zwei der ärgsten Verfolger gegeneinander spielen.

