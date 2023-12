In dem Jahr 2023 hat der Wachstumstrend der südafrikanischen Frischobstexporte ein Ende. In diesem Jahr wurden 4,16 Millionen Tonnen gegenüber 4,25 Millionen Tonnen 2022 exportiert. Ein Rückgang von 2 %. In den Vorjahren waren die südafrikanischen Obstexporte erheblich gestiegen. Bildquelle: Shutterstock.com Laut des Faktenblattes Südafrika Frischfrüchte...

Den vollständigen Artikel lesen ...