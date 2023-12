"Automatisierte Fahren, aber auch selbstfahrende Land- oder Baumaschinen sind gute Beispiele für die Anwendung präziser Navigation."von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Zizala, den Abschreiber auf das Mobilfunkchip-Geschäft hat die Anlegergemeinde gar nicht goutiert. Nun hat sich die Aktie wieder erholt. Also alles halb so schlimm? Stephan Zizala: U-blox ist ein High-Tech-Unternehmen. Wir sind erfolgreich, weil wir früh in Innovationen investieren und sie früher als unser Wettbewerber auf den Markt bringen.

Den vollständigen Artikel lesen ...