HomeToGo auf dem EKF2023. CFO Steffen Schneider erklärte u.a. den Unterschied zwischen bereinigtem und unbereinigtem EBITDA. HomeToGo bestätigte mit den Q3-Ergebnissen nur teilweise die hohen Erwartungen, die man durch die Prognose 2023 geweckt hatte. Während der Break-Even aufgrund ausgeprägter Kostendisziplin beim "bereinigtem EBITDA" weiterhin erreicht werden soll, wurden die Umsatzerwartungen aufgrund einer Nachfrageflaute für Reiseantritte noch in 2023 reduziert (IFRS-Umsatzerlöse in einer Spanne zwischen 158 Mio und 162 Mio EUR, zuvor 165 Mio bis 175 Mio EUR, Buchungserlöse in einer Spanne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...