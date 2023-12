Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone hat sich im Jahresverlauf erheblich abgeschwächt, berichten Christian Lips, Chefvolkswirt, und Christian Reuter von der NORD/LB in der aktuellen Asugabe von "Economic Adviser".Im dritten Quartal sei das reale saisonbereinigte BIP gegenüber der Vorperiode um 0,1% gefallen. Die Schwäche sei breit angelegt und gehe keinesfalls nur von Deutschland aus. Von den fünf größten Volkswirtschaften hätten nur Italien und Spanien ein Plus verzeichnet (0,1% bzw. 0,3%). Vor allem Spanien sei weniger stark betroffen von der ausgeprägten Industrierezession, die in Europa durch den Energiepreisschock noch verstärkt werde. Auch wenn die Phase akuter Energieknappheit vorüber sei, befinde sich die Industrie immer noch im Anpassungsmodus, wie an der Entwicklung der Produktion energieintensiver Branchen abzulesen sei. ...

