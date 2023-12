Der DAX hat nach sechs Gewinnwochen in Folge in der vergangenen Handelswoche eine Pause eingelegt. Am Freitagabend stand ein minimaler Rückgang von 0,05% zu Buche. In der letzten Woche vor den Weihnachtsfeiertagen scheint das Potenzial für die Märkte wegen fehlender Katalysatoren begrenzt. Zudem dürften die Handelsumsätze langsam zurückgehen. Im Fokus der Anleger dürften daher jene Titel stehen, die bereits in den letzten Wochen entweder durch ausgeprägte Stärke oder durch Schwäche auf sich aufmerksam ...

