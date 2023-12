Kann der DAX in der neuen Woche erneut auf Rekordjagd gehen? Außerdem im Fokus: Die Aktien von Deutsche Börse und Ceconomy. Nach der jüngsten Rekordjagd des DAX scheinen die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart etwas Kasse zu machen. In den ersten Handelsminuten verlor der Leitindex 0,36 Prozent auf 16 691,32 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte fiel um 0,82 Prozent auf 26 910,89 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ...

