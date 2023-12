Nasdaq Copenhagen A/S: Rovsing A/S - reduction of share capital by reduction of face value per share

The changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 22 December 2023. ISIN DK0061152170 --------------------------------------------------------------------- Name: Rovsing --------------------------------------------------------------------- Volume before change: 476,228 shares of DKK 50 each (DKK 23,811,400) --------------------------------------------------------------------- Change: DKK 19,049,120 --------------------------------------------------------------------- Volume after change: 476,228 shares of DKK 10 each (DKK 4,762,280) --------------------------------------------------------------------- New face value: DKK 10 --------------------------------------------------------------------- Short name: ROV --------------------------------------------------------------------- Orderbook ID: 36995 --------------------------------------------------------------------- For further information, please contact: Surveillance, tel. +45 33 93 33 66