Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die "Woche der Notenbanken" hat so manches Erwartete, aber auch so manches Unerwartete gebracht, so die Deutsche Börse AG.Tim Oechsner von der Steubing AG spreche von einer "Richtungssuche nach den Notenbankensitzungen von FED und EZB". Unter dem Strich sei aber deutlich geworden: Die Zeit der Zinserhöhungen sei vorbei. Die Renditen seien dementsprechend abermals zurückgegangen. ...

