Die Energiekontor AG hat nach dem erfolgreichen Verkauf eines Windparkprojekts ihre Gewinnerwartungen für das laufende Jahr signifikant angehoben. Am deutschen Aktienmarkt sorgt die Nachricht zum Wochenauftakt für einen starken Kursanstieg der Energiekontor-Aktie. Dabei rückt diese Chartmarke in den Fokus.Dank des Verkaufs des Garbet Windparkprojekts in Schottland wird Energiekontor für das laufende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...