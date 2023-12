Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) hat einen "Klimazähler" entwickelt, mit dem Stadtwerke ihr Engagement für den Klimaschutz visualisieren können. Der Klimazähler berechnet CO2-Ersparnis der Maßnahmen nach einem standardisieren Verfahren und stellt das Ergebnis in Form eines Zählers dar. Die Daten stammen dabei aus einer von der ASEW unterstützten Projektarbeit im Studiengang "Erneuerbare Energien" des Cologne Institute for Renewable Energy an der Technischen ...

