Die All for One Group SE, eine führende Consulting- und IT-Gruppe mit Fokus auf Lösungen und Leistungen rund um SAP, hat heute ihren Geschäftsbericht 2022/23 veröffentlicht und die im November veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigt. Demzufolge hat das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 488,0 Mio. EUR erwirtschaftet, ein Plus von 8% gegenüber dem Vorjahreswert von 452,7 Mio. EUR. In dem Anstieg wird die hohe Nachfrage nach Leistungen rund um die Migration auf SAP S/4HANA sichtbar, für die All for One mit CONVERSION/4 ein im Wettbewerb einzigartiges Programm anbietet, ...

