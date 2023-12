Die Bawag hat die start:bausparkasse AG in Deutschland (ehemals Deutscher Ring Bausparkasse) an die Wüstenrot Bausparkasse AG in Deutschland verkauft. über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Zum Jahresende 2022 wies die start:bausparkasse in Deutschland eine Bilanzsumme von 0,5 Mrd. Euro auf. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.12.)

