Immer mehr Berufstätige suchen nach Arbeitgebern mit mehr Empathie, die ihr Wohlbefinden in den Fokus rücken. Wie ausgerechnet KI Empathie entlang der gesamten Employee Journey fördern kann, erläutert Alexander Broj im Kommentar.Künstliche Intelligenz (KI) und menschliches Einfühlungsvermögen scheinen auf den ersten Blick nicht zusammenzupassen. Der intelligente Einsatz von KI kann allerdings zu einem empathischen Arbeitsplatz beitragen, der das emotionale Wohlbefinden der Mitarbeitenden in den Vordergrund stellt. von Alexander Broj, Head of Consulting Central Europe, Cognizant Die globalen wirtschaftlichen…

