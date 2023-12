Die Ölpreise haben am Montag etwas zugelegt. Die Entscheidung des Mineralölkonzerns BP, den Transit durchs Rote Meer auszusetzen, trieb die Preise an.Am Mittag kostete ein Barrel Brent zur Lieferung im Februar 77,24 US-Dollar. Das waren 69 Cent mehr als am Freitag.Der Preis für ein Fass WTI zur Januar-Lieferung stieg um 64 Cent auf 72,07 Dollar.BP will seinen Tankerverkehr durch das Rote Meer vorerst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...