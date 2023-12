Eine milliardenschwere Fusion sorgt am Montag für Aufsehen in der Stahlbranche. Der größte japanische Stahlkonzern Nippon Steel will demnach den US-Rivalen US Steel übernehmen. Die US-Steel-Aktie springt daraufhin rund 30 Prozent nach oben. Auch die Papiere der deutschen Wettbewerber Thyssenkrupp und Salzgitter ziehen im Sog nach oben.Nippon Steel zahlt 55 Dollar je Aktie in bar, wie beide Unternehmen am Montag mitteilten. Inklusive übernommener Schulden liegt die Gesamtbewertung bei 14,9 Milliarden ...

