VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 18. Dezember 2023 - NextGen Food Robotics Corp. (das "Unternehmen" oder "NextGen") (NEO: NGRB; OTC Pink: NGRBF; Frankfurt: O83) freut sich, bekanntzugeben, dass es gemäß einem Asset Deal (dem "Vertrag") eine bestehende, 10.000 Quadratfuß [ca. 929 m2] große Commissary Kitchen [Mietküche] im Zentrum von Vancouver erworben hat. Gemäß den Bedingungen des Vertrags hat das Unternehmen den Pachtvertrag übernommen und die gesamte Ausstattung der Einrichtung erworben - einschließlich einer umfassenden Anzahl hochwertiger Geräte und eines Kühllagers. Dies erlaubt es dem Unternehmen, die Einrichtung schlüsselfertig zu übernehmen und den Betrieb unmittelbar nach dem Transaktionsabschluss aufzunehmen. Das Unternehmen hat einen Kaufpreis von 550.000 $ bezahlt. Paul Rivas, der CEO von NextGen, gab dazu folgenden Kommentar ab: "Wir freuen uns über den weiteren Ausbau unserer Commissary-Sparte. Unsere neue Einrichtung wird Startups, Existenzgründern, Ghost Kitchens und kleinen Lebensmittelherstellern eine Gelegenheit bieten, ihre Marke aufzubauen." Über NextGen Food Robotics NextGen Food Robotics ist ein automatisierter roboterassistierter Co-Packer und Hersteller, der Technologie einsetzt, um seine Prozesse zur Lebensmittelherstellung zu modernisieren. Darüber hinaus entwickelt NextGen die "Lily-App", bei der es sich um eine KI-gesteuerte Lebensmittel-App handelt. Für Investorenanfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Paul Rivas, Chief Executive Officer 1 (236) 471-1357 info@nextgenai.ca Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden im Allgemeinen durch Begriffe wie "glauben", "prognostizieren", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft", "Gelegenheit", "Plan", "könnte", "sollte", "wird", "würde" und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet. In der vorliegenden Pressemitteilung gehören dazu Aussagen bezüglich Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb unmittelbar nach dem Transaktionsabschluss aufnehmen zu können. Das Unternehmen ist zwar überzeugt, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen derartige zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, dennoch sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie abgeben kann, dass diese sich als richtig herausstellen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf künftige Ereignisse und Umstände beziehen, beinhalten sie naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten. Viele Faktoren können dazu führen, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Hinweis ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung werden gemäß dem aktuellen Stand zum Datum der Veröffentlichung vorgenommen und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht durch die einschlägigen Gesetze vorgeschrieben ist. Weder die NEO Exchange noch die IIROC übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.



