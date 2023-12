Zuletzt hat die Aussicht auf bald und rasch sinkende Leitzinsen die Stimmung an der Wall Street angeheizt. Allerdings kamen aus den Reihen der US-Notenbank Fed zu Wochenbeginn erneut Äusserungen, die den Optimismus der Anleger etwas dämpften.New York - Der Dow Jones Industrial hat am Montag seinen Rekordlauf in gemässigtem Tempo fortgesetzt und im frühen Handel bei 37 384,54 eine weitere Bestmarke erklommen. Zuletzt verharrte der US-Leitindex bei 37 306,78 Punkten. Auch insgesamt hielten sich die Bewertungen an den US-Börsen in Grenzen. Der marktbreite S&P 500 stieg in einem für Aktien weiterhin freundlichen Umfeld um 0,31…

