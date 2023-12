Der Eurokurs hat am Montag leicht nachgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0914 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen.Frankfurt - Der Eurokurs hat am Montag leicht nachgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0914 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Auch gegenüber dem Franken büsst der Euro etwas an Wert ein. Am Nachmittig geht das Währungspaar zu 0,9477 um, nachdem es am Morgen 0,9490 waren. Nach einem kleinen Einbruch um die Mittagszeit erholte sich der Euro wieder etwas.

