Teilen: Die Ökonomen der Rabobank erwarten, dass der japanische Yen im kommenden Jahr stärker wird und korrigieren ihre 12-Monats-Prognose für USD/JPY nach unten. JPY dürfte 2024 besser abschneiden Das verlangsamte Wachstum in China, die Stagnation in Deutschland und das nachlassende Wachstum in den USA bedeuten Gegenwind für die japanischen Konjunkturaussichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...