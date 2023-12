LTIMindtree[NSE: LTIM, BSE: 540005], ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, gibt die Eröffnung eines neuen Delivery Centers in Mexiko-Stadt bekannt, mit dem es seine Präsenz in Lateinamerika ausbaut. Das Zentrum soll die Umstrukturierung der Belegschaft und die Lokalisierung von LTIMindtree auf dem amerikanischen Kontinent ermöglichen. Das Zentrum wurde am 14. Dezember 2023 von Seiner Exzellenz, Pankaj Sharma, Botschafter von Indien in Mexiko, Fadlala Akabani, Wirtschaftsminister des Sekretariats für wirtschaftliche Entwicklung von Mexiko-City, Rajeev Jain, Executive Vice President Global Head of Operations, LTIMindtree, Greg Dietrich, Executive Vice President Regional Americas Delivery Head, and Anurag Tripathi, Associate Vice President, LTIMindtree, eingeweiht.

Das im Herzen des Finanzdistrikts von Mexiko-Stadt gelegene Delivery Center mit über 100 Plätzen ist eine hochmoderne Einrichtung, die Zusammenarbeit und Innovation fördert und für künftiges Wachstum ausgelegt ist. Es soll die Kompetenzen des Unternehmens in der Region fördern und die erstklassigen Dienstleistungen von LTIMindtree näher an die Kunden in den Servicebereichen SAP und Digital Engineering bringen. Anurag Tripathi, Associate Vice President, LTIMindtree, wird als LATAM Delivery Operations Head das Delivery Center in Mexiko-Stadt leiten und sich dabei auf zukünftiges Wachstum und die Bereitstellung hochwertiger Ergebnisse für die Kunden konzentrieren.

Nachiket Deshpande, Whole-Time Director COO, LTIMindtree, erklärte: "In den letzten Jahren hat sich Mexiko zu einem wettbewerbsfähigen Akteur auf dem globalen Technologiemarkt entwickelt, der über qualifizierte Arbeitskräfte und ein günstiges Geschäftsumfeld verfügt. LTIMindtree engagiert sich für die Förderung von hochqualifizierten Arbeitskräften in der Region, indem es seine globale Erfahrung in diesem Bereich nutzt. Mit diesem Delivery Center in Mexiko können wir die Lücke zwischen unseren Nearshore-Kunden und den lokalen Kunden schließen und das Fachwissen lokaler Talente nutzen, während wir die Programme erfolgreich in derselben Zeitzone liefern."

Fadlala Akabani, Wirtschaftsminister des Sekretariats für wirtschaftliche Entwicklung von Mexiko-Stadt, sagte: "Ich möchte der Geschäftsleitung von LTIMindtree zur Eröffnung des neuen Delivery Center in Mexiko-Stadt gratulieren. Indische IT-Unternehmen haben traditionell dazu beigetragen, die Talente in Mexiko aufzubauen und zu formen. Wir sind entschlossen, das Unternehmen in seinem Bestreben zu unterstützen, in der Region zu wachsen und uns dabei zu helfen, Mexiko-Stadt als Standort für Spitzentechnologie aufzubauen. Ich danke LTIMindtree für ihr Engagement, in der Region zu investieren, zu wachsen und mehr Arbeitsplätze im Technologiebereich zu schaffen."

Die Kunden von LTIMindtree in Mexiko kommen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Unterhaltung, Fertigung, Hi-Tech und Dienstleistungen, Banken und Finanzdienstleistungen sowie RCG. Das Unternehmen verfügt derzeit über 12 Niederlassungen in ganz Amerika und zählt über 70 Fortune-500-Unternehmen zu seinem Kundenkreis.

