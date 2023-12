Den Zahlen von Agrodata Perú zufolge sind die peruanischen Spargelexporte zwischen Januar und November 2023 in der Menge zurückgegangen, stiegen aber im Wert gegenüber dem gleichen Zeitraum in dem Jahr 2022. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres exportierte das Land 88.143.432 Kilo Gemüse im Wert von 337.606.824 USD. Bildquelle: Shutterstock.com In dem gleichen...

