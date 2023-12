EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

Mutares hat die Übernahme von 83,08 % der Anteile der TeamTex-Gruppe von Nania Developpement und Crédit Mutuel Equity erfolgreich abgeschlossen Hersteller von Kinderrückhaltesystemen

Akquisition einer neuen Plattform zur Stärkung des Segments Retail & Food

Umsatz von ca. EUR 80 Mio. im Jahr 2022 München, 19. Dezember 2023 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme von 83,08 % der TeamTex Management und ihrer Tochtergesellschaften ("TeamTex") von Nania Developpement und Crédit Mutuel Equity erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion wird das Segment Retail & Food als neue Plattform weiter stärken. TeamTex hat seinen Hauptsitz in Charvieu-Chavagneux, Frankreich, und beschäftigt fast 250 Mitarbeitende. Das Unternehmen stellt Kinderrückhaltesysteme (Autositze und Zubehör) im Spritzguss- und Blasformverfahren her. Mit einem Umsatz von EUR 80 Mio. im Jahr 2022 und einer Produktionskapazität von über 17.000 Einheiten pro Tag ist das Unternehmen führend in seiner Branche. Die Produkte werden über Verkaufsstellen in mehr als 56 Ländern vertrieben, entweder direkt oder über lokale Vertriebshändler. Das Unternehmen vertreibt Kinderrückhaltesysteme unter seiner eigenen Marke NANIA, aber auch unter Eigenmarken für einige seiner Einzelhandelskunden und Importeure oder unter Lizenzmarken wie Disney. Mit der Gründung von Tochtergesellschaften im Vereinigten Königreich und in Brasilien hat sich TeamTex auf internationale Märkte ausgerichtet. Mit dieser Übernahme will Mutares das Engagement in der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten für Kinder und Familien ausbauen. Gemeinsam mit der Familie Nania soll das Geschäft in Frankreich und auf internationaler Ebene ausgebaut werden, wobei der Schwerpunkt auf Qualität, Sicherheit und Kundenservice liegen wird. Mutares erwartet außerdem, die Geschäftsbeziehungen zwischen TeamTex und dem Portfoliounternehmen Prénatal in den Niederlanden weiter auszubauen. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

