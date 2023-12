The following instruments on XETRA do have their first trading 19.12.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.12.2023Aktien1 CA44861U4063 Hybrid Power Solutions Inc.2 US87241J2033 TFF Pharmaceuticals Inc.Anleihen1 DE000DW6AAK4 DZ BANK AG2 DE000A351N89 B4H Brennstoffzelle4Home GmbH3 DE000DW6AAC1 DZ BANK AG4 DE000NLB4XV7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-5 DE000NLB4X68 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-6 DE000NLB4X43 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-7 DE000NLB4X84 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 DE000NLB4YA9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 XS2713344195 Simon Global Development B.V.