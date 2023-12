Per Anfang Juni 2024 wird Myriam Käser den langjährigen Chef der Abteilung, Stefan Nünlist, auf seinem Posten ablösen.Ittigen - Beim Telekomkonzern Swisscom kommt es zu einem Wechsel an der Spitze der Unternehmenskommunikation. Per Anfang Juni 2024 wird Myriam Käser den langjährigen Chef der Abteilung, Stefan Nünlist, auf seinem Posten ablösen. Gleichzeitig wird Käser in die Konzernleitung aufgenommen, wie Swisscom am Dienstag mitteilt. Sie war in den vergangenen rund sechs Jahren in vergleichbarer Position…

