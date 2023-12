BAV-Direktor Peter Füglistaler: "Die Schweiz hat sich beim Bahnverkehr über die Rheinstrecke aus Deutschland auf zwei weitere Jahre in Krisenmodus eingestellt."Bern - Die Schweiz hat sich beim Bahnverkehr über die Rheinstrecke aus Deutschland auf zwei weitere Jahre «in Krisenmodus» eingestellt. Das sagte Peter Füglistaler, Direktor des Bundesamtes für Verkehr, der deutschen Nachrichtenagentur DPA. Auf die Frage, wer beim Ausbau des Güterbahn-Korridors von Rotterdam an der Nordsee bis nach Genua am Mittelmeer seine Hausaufgaben nicht gemacht habe…

Den vollständigen Artikel lesen ...