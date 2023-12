So startet der DAX am Dienstag, nachdem den Leitindex gestern Gewinnmitnahmen gedrückt hatten. Außerdem im Fokus: die Aktien von Lufthansa und Covestro. Nach den Vortagesverlusten hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag gut behauptet eröffnet. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,15 Prozent auf 16 675,00 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte gewann 0,51 Prozent auf 27 042,20 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ...

