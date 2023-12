Am gestrigen Montag feierten die Deutsche Bahn, Vertreter aus Bundes- und Landespolitik und von Qcells die Einweihung des nachhaltigen Bahnhofsgebäudes in der bayrischen Kleinstadt. Zorneding soll zum Vorbild für weitere Bahnhofsgebäude in ganz Deutschland werden. Der Bahnhof in Zorneding besitzt nicht nur ein Solardach, sondern sei auch mit nachhaltigen und regionalen Rohstoffen gebaut worden, heißst es in der Pressemitteilung von QCells. Das Solarunternehmen lieferte die PV-Aufdachanlage mit knappen ...

