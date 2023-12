Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch #549: Detailblick bei Verbund, Vor-Due-Diligence bei AT&S, Nachhaltigkeit bei der Post und 630 Mio. EuroDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #549 geht es um den 1500. gabb mit einer extrem starken Verbund History und Dank an die ÖBAG. Weiters wird eine Vor-Due-Diligence bei AT&S erwähnt, 630 Mio. vom Freitag und ich habe News zu Post Walter Oblin" Marinomed, Andritz, Wiener Börse, Bawag, weiters Research zu Agrana und DO & CO. Weiter gehts im ...

